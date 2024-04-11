В «Укрэнерго» рассказали о последствиях потери Трипольской ТЭС для страны

Из-за разрушения в результате российских ударов Трипольской ТЭС система лишилась части мощности. Пока в «Укрэнерго» надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется. Об этом изданию РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

«Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления», — отметили в компании.

На данный момент работают солнечные электростанции, в системе профицита и есть небольшой экспорт. На вечерний максимум — с 19:00 до 22:00 — возможен незначительный дефицит электроэнергии.

«Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно, придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее оказать», — заявили в «Укрэнерго».

В случае необходимости ограничений потребления в компании обещают сообщить заранее. «Пока попытаемся пройти вечер без них», — сказали в «Укрэнерго».

В компании также отметили, что самая сложная ситуация с энергообеспечением — в Харькове. «Ситуация самая сложная именно там. Вновь поражены энергообъекты в регионе, сейчас пытаются запитать критическую инфраструктуру и дать больше мощности для запитки города и области», — отметили в «Укрэнерго».

Ситуацию в Харькове в компании называют «непредсказуемой» с точки зрения того, что россияне не оставляют попыток отрезать город от энергосистемы. «Поэтому прогнозы, когда все будет отремонтировано давать трудно — это зависит от последующих атак и их последствий», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».

Напомним, Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом, была полностью разрушена в результате российских обстрелов рано утром 11 апреля. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.