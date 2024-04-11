В «Укренерго» розповіли про наслідки втрати Трипільської ТЕС для країни

Через руйнування внаслідок російських ударів Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Наразі в «Укренерго» сподіваються, що обмеження споживання електроенергії запроваджувати не доведеться. Про це виданню РБК-Україна повідомили у пресслужбі компанії.

«Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не вплине на енергобаланс країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання», — зазначили в компанії.

На цей момент працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум —з 19:00 до 22:00 — можливий незначний дефіцит електроенергії.

«Сонце сяде, внутрішньої потужності замало, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати», — заявили в «Укренерго».

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь. «Поки спробуємо пройти вечір без них», — сказали в «Укренерго».

У компанії також зазначили, що найскладніша ситуація з енергозабезпеченням у Харкові. «Ситуація найскладніша саме там. Знову уражені енергооб'єкти в регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру та дати більше потужності для живлення міста й області», — зазначили в «Укренерго».

Ситуацію у Харкові в компанії називають «непередбачуваною» з огляду на те, що росіяни не полишають спроб відрізати місто від енергосистеми. «Тому прогнози щодо того, коли все буде відремонтовано, давати важко — це залежить від наступних атак та їхніх наслідків», — зазначили у пресслужбі «Укренерго».

Нагадаємо, Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована внаслідок російських обстрілів рано-вранці 11 квітня. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.