Силы ПВО Украины сбили 16 из 17 российских «шахедов»

Результат работы ПВО Украины 12 апреля 2024 года

В ночь на 12 апреля 2024 года РФ атаковала 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донбасса. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



«В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа «шахед» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей», — заявил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



Напомним, днем ранее в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.