Сили ППО України збили 16 з 17 російських «шахедів»

Результат роботи ППО України 12 квітня 2024 року

У ніч проти 12 квітня 2024 року РФ атакувала 17-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованого Донбасу. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БПЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», — заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



Нагадаємо, днем раніше внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти четверга війська РФ знищили Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.