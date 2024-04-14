Над Днепром сбили ракету: более 10 человек пострадали из-за падения обломков

Последствия падения обломков ракеты. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре и Любимовской громаде девять человек пострадали из-за падения обломков российской ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Трем людям медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома.



Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в больнице.



В областном центре повреждены 33 частных дома. Разбиты 10 авто и погрузчик.



Обновлено (20:01). Число пострадавших выросло до 12 человек, сообщил Лысак.



Воздушные сили сообщили, что в 17:50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования «Восток» была уничтожена крылатая ракета войск России.