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Над Дніпром збили ракету: більше 10 людей постраждали через падіння уламків

Оновлено
14 квітня 2024, 19:42

Над Дніпром збили ракету: більше 10 людей постраждали через падіння уламків

Наслідки падіння уламків ракети. Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки падіння уламків ракети. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі та Любимівській громаді дев'ять людей постраждали через падіння уламків російської ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що трьом людям медична допомога була надана на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома.

Двоє чоловіків 62 та 39 років та 35-річна жінка залишаються у лікарні.

В обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки. Розбито 10 авто та навантажувач.

Оновлено (20:01). Число постраждалих зросло до 12 людей, повідомив Лисак.

Повітряні сили повідомили , що о 17:50 у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування «Схід» було знищено крилату ракету військ Росії.

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