При обстреле Харьковской области погибла женщина, еще два человека получили ранения

При обстреле Харьковской области погибла женщина

Россияне продолжают наносить удары авиацией, артиллерией и минометами по Харьковской области, в результате ударов одна женщина была убита, еще одна ранена. Об этом сообщили в Нацполиции.



«За прошедшие сутки военные России обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В селе Малая Волча в результате сброса взрывчатки вражеским дроном погибла 58-летняя женщина», — отметили в полиции.



В селе Слатино управляемыми авиабомбами повреждено здание частного предприятия, жилой дом. Ранение также получила 51-летняя женщина.

Обстрелы Харьковской области. Фото: Нацполиция

Обстрелы Харьковской области. Фото: Нацполиция

Обстрелы Харьковской области. Фото: Нацполиция

Обстрелы Харьковской области. Фото: Нацполиция

В селе Мартовое около 07:45 во время рыбалки на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу.



Ранее оккупационная армия РФ вечером, 14 апреля, атаковала Северск. Известно о гибели четырех гражданских.