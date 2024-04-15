Під час обстрілу Харківської області загинула жінка, ще двоє людей – поранені

Під час обстрілу Харківської області загинула жінка

Росіяни продовжують завдавати ударів з авіації, артилерії та мінометів по Харківській області. Унаслідок атак одна жінка зангинула, ще одна – поранена. Про це повідомили у Нацполіції.



«Протягом минулої доби військові РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Мала Вовча внаслідок скидання вибухівки ворожим дроном загинула 58-річна жінка», — зазначили у поліції.



У селі Слатине керованими авіабомбами пошкоджена будівля приватного підприємства, житловий будинок. Поранення дістала 51-річна цивільна жінка.

Обстріл Харківської області. Фото: Нацполіція

Обстріл Харківської області. Фото: Нацполіція

Обстріл Харківської області. Фото: Нацполіція

Обстріл Харківської області. Фото: Нацполіція

У селі Мартове близько 07:45 під час рибаловлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Потерпілого доправили до лікарні.



Раніше окупаційна армія РФ увечері, 14 квітня, атакувала Сіверськ. Відомо про загибель чотирьох цивільних.