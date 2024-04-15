В Донецкой области изменили номера лицевых счетов бытовых потребителей газа

Номера лицевых счетов бытовых потребителей газа в Донецкой области изменены. Об этом сегодня сообщил «Донецкоблгаз».
Отмечается, что теперь номер нового лицевого счета состоит из префикса + старый лицевой счет.
Префикс означает принадлежность к структурному подразделению АО «Донецкоблгаз». Он состоит из порядкового номера подразделения и дефиса:
"2-" Артемовское УГХ
"4-" Мироновский участок
"5-" Торецкое отделение
"7-" Дружковское отделение
"9-" Константиновское УГХ
"10-" Краматорское УГХ
"11-" Красноармейское УГХ
"12-" Марьинское отделение
"13-" Славянское УГХ
"18-" Волновахское отделение
То есть, если лицевой счет жителя Краматорска был, например, 4084, то новый будет 10-4084.
«Просим обратить внимание на эти изменения при оплате счетов услуги по распределению газа и использовать для оплаты новые лицевые счета. Также новые номера л/с будут отображены в квитанциях на оплату услуг по распределению газа в мае 2024 года», — сообщает облгаз.
Такие изменения введены для удобства потребителей услуг распределения природного газа по требованию ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области и для присвоения уникального номера лицевым счетам абонентов.
По возникающим вопросам просят обращаться в абонентский отдел вашего УГХ: http://bit.ly/3K50MsQ