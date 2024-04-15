В Донецкой области изменили номера лицевых счетов бытовых потребителей газа

Изменены лицевые счета бытовых потребителей газа в Донецкой области

Номера лицевых счетов бытовых потребителей газа в Донецкой области изменены. Об этом сегодня сообщил «Донецкоблгаз».

Отмечается, что теперь номер нового лицевого счета состоит из префикса + старый лицевой счет.

Префикс означает принадлежность к структурному подразделению АО «Донецкоблгаз». Он состоит из порядкового номера подразделения и дефиса:

"2-" Артемовское УГХ

"4-" Мироновский участок

"5-" Торецкое отделение

"7-" Дружковское отделение

"9-" Константиновское УГХ

"10-" Краматорское УГХ

"11-" Красноармейское УГХ

"12-" Марьинское отделение

"13-" Славянское УГХ

"18-" Волновахское отделение

То есть, если лицевой счет жителя Краматорска был, например, 4084, то новый будет 10-4084.

«Просим обратить внимание на эти изменения при оплате счетов услуги по распределению газа и использовать для оплаты новые лицевые счета. Также новые номера л/с будут отображены в квитанциях на оплату услуг по распределению газа в мае 2024 года», — сообщает облгаз.

Такие изменения введены для удобства потребителей услуг распределения природного газа по требованию ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области и для присвоения уникального номера лицевым счетам абонентов.

По возникающим вопросам просят обращаться в абонентский отдел вашего УГХ: http://bit.ly/3K50MsQ