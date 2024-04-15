У Донецькій області змінили номери особових рахунків побутових споживачів газу

Номери особових рахунків побутових споживачів газу у Донецькій області змінені. Про це сьогодні повідомив «Донецькоблгаз».
Наголошується, що тепер номер нового особового рахунку складається з префіксу та старого особового рахунку.
Префікс означає приналежність до структурного підрозділу АТ «Донецькоблгаз». Він складається з порядкового номера підрозділу та дефісу:
"2-" Артемівське УГГ
"4-" Миронівська ділянка
"5-" Торецьке відділення
"7-" Дружківське відділення
"9-" Костянтинівське УГГ
"10-" Краматорське УГГ
"11-" Червоноармійське УГГ
"12-" Мар'їнське відділення
"13-" Слов'янське УГГ
"18-" Волноваське відділення
Тобто, якщо особовий рахунок мешканця Краматорська був, наприклад, 4084, то новий буде 10-4084.
«Просимо звернути увагу на ці зміни під час оплати рахунків послуги з розподілу газу та використовувати для оплати нові особові рахунки. Також нові номери о/р будуть відображені у квитанціях на оплату послуг із розподілу газу у травні 2024 року», — повідомляє облгаз.
Такі зміни запроваджено для зручності споживачів послуг розподілу природного газу на вимогу ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області та для присвоєння унікального номера особовим рахункам абонентів.
З питань, що виникають, просять звертатися до абонентського відділу вашого УГГ: http://bit.ly/3K50MsQ