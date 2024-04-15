У Донецькій області змінили номери особових рахунків побутових споживачів газу

Змінено особові рахунки побутових споживачів газу в Донецькій області

Номери особових рахунків побутових споживачів газу у Донецькій області змінені. Про це сьогодні повідомив «Донецькоблгаз».

Наголошується, що тепер номер нового особового рахунку складається з префіксу та старого особового рахунку.

Префікс означає приналежність до структурного підрозділу АТ «Донецькоблгаз». Він складається з порядкового номера підрозділу та дефісу:

"2-" Артемівське УГГ

"4-" Миронівська ділянка

"5-" Торецьке відділення

"7-" Дружківське відділення

"9-" Костянтинівське УГГ

"10-" Краматорське УГГ

"11-" Червоноармійське УГГ

"12-" Мар'їнське відділення

"13-" Слов'янське УГГ

"18-" Волноваське відділення

Тобто, якщо особовий рахунок мешканця Краматорська був, наприклад, 4084, то новий буде 10-4084.

«Просимо звернути увагу на ці зміни під час оплати рахунків послуги з розподілу газу та використовувати для оплати нові особові рахунки. Також нові номери о/р будуть відображені у квитанціях на оплату послуг із розподілу газу у травні 2024 року», — повідомляє облгаз.

Такі зміни запроваджено для зручності споживачів послуг розподілу природного газу на вимогу ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області та для присвоєння унікального номера особовим рахункам абонентів.

З питань, що виникають, просять звертатися до абонентського відділу вашого УГГ: http://bit.ly/3K50MsQ