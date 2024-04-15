Полицейские определили тип оружия, которым РФ ударила по Славянску

РФ ударила по Славянску ракетой (бомбой) «Гром-Е1». Фото: кадр из видео

Полицейские документируют последствия авиаудара по Славянску, по данным правоохранителей, сегодня утром войска РФ ударили по жилому кварталу ракетой (бомбой) «Гром-Э1». Об этом говорится в отчете Нацполиции.







«Вражеская атака произошла около 6:50. В результате обстрела разрушения получили два многоквартирных дома, учебное заведение, здание банка и шесть гражданских автомобилей», — объяснили в полиции.



Ранее сегодня утром, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетной атаки есть повреждения.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали, что Россия применяет «Гром-Э1» в реальных условиях на территории Украины.