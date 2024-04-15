Українські поліцейські визначили тип зброї, якою РФ вдарила по Слов'янську

РФ ударила по Слов'янську ракетою (бомбою) «Гром-Е1». Фото: кадр із відео

Українські поліцейські документують наслідки авіаудару по Слов’янську. За інформацією правоохоронців, сьогодні вранці війська РФ вдарили по житловому кварталу ракетою (бомбою) «Гром-Е1». Про це йдеться у звіті Нацполіції.







«Ворожа атака сталася близько 6:50. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки, заклад освіти, будівля банку та шість цивільних автомобілів», — пояснили в Нацполіції.



Раніше сьогодні вранці, 15 квітня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Унаслідок ракетної атаки є пошкодження.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що Росія застосовує «Гром-Е1» у реальних умовах на території України.