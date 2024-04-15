В аннексированном Крыму оккупанты размещают ПВО возле жилых домов — АТЕШ

В Севастополе россияне размещают системы ПВО возле жилых домов. Фото: АТЕШ

Партизаны выяснили, что оккупанты во временно аннексированном Севастополе размещают системы противовоздушной обороны возле жилых домов жителей. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.



«Агент «АТЕШ» в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей, обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов. Координаты: 44.516258, 33.548740 и 44.505588, 33.571606», — говорится в сообщении.



Отметим, что россияне не стесняются размещать ракетное вооружение непосредственно возле домов местного населения, подвергая их опасности.



В ведомстве добавили, что более подробная информация была передана представителям Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму на аэродроме Бельбек, что в Севастополе, находится 30 российских бортов.