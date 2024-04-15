В анексованому Криму окупанти розміщують ППО біля житлових будинків — АТЕШ

У Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків. Фото: АТЕШ

Партизани з'ясували, що окупанти у тимчасово анексованому Севастополі розміщують системи протиповітряної оборони біля житлових будинків жителів. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.



«Агент «АТЕШ» під час розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації засобів ППО окупантів. Координати: 44.516258, 33.548740 та 44.505588, 33.571606», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що росіяни не соромляться розміщувати ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, наражаючи на небезпеку.



У відомстві додали, що докладніша інформація надана представникам Сил оборони України.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму на аеродромі «Бельбек» у Севастополі перебуває 30 російських бортів.