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Оккупированный Луганск частично остался без воды: причина

16 апреля 2024, 10:59

Оккупированный Луганск частично остался без воды: причина

Сегодня, 16 апреля, во временно оккупированном Луганске частично будет прекращена подача воды по причине ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольном оккупантам предприятие «Лугансквода».

Сообщается, что без воды будут района, в частности, кв.Мирный, кв.Заречный, кв.Степной, кв.Ольховский, ул.Победоносная, ул. 2-я Краснознаменная.

Кроме того, возможны сбои в подаче воды будут в таких районах: кв.Ленинского Комсомола, кв.Героев Сталинграда, кв. Южный, п.Косиора.

Возобновить подачу воды планируют 17 апреля.

Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Луганской области будет происходить ликвидация шахт. Это инициировали инвесторы из РФ. 

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