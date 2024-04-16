Окупований Луганськ частково залишився без води: причина

Сьогодні, 16 квітня, у тимчасово окупованому Луганську частково буде припинено подачу води через ремонтні роботи на водоводі. Про це повідомили у пресслужбі підконтрольному окупантам підприємство «Луганськвода».



Повідомляється, що без води будуть райони, зокрема, кв.Мирний, кв.Зарічний, кв.Степовий, кв.Ольхівський, вул.Побєдоносна, вул. 2-а Червонопрапорна.



Крім того, можливі збої у подачі води будуть у таких районах: кв. Ленінського Комсомолу, кв. Героїв Сталінграда, кв. Південний, п.Косіора.



Відновити подачу води планують 17 квітня.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбуватиметься ліквідація шахт. Це ініціювали інвестори із РФ.