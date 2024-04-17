Байден пообещал «немедленно подписать» законопроекты спикера Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Президент США Джо Байден пообещал «немедленно подписать» законопроекты спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда их одобрит Конгресс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что решительно поддерживает инициативу спикера Палаты представителей, чтобы помочь Украине и Израилю, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа и укрепить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США напомнил, что Израиль находился под беспрецедентными атаками Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны России, которые резко усилились за последний месяц.

«Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», — добавил глава государства.

Законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который подготовил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, предусматривает выделение почти 28 миллиардов долларов на все операции, связанные с военной помощью США Украине, а также быстро передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.