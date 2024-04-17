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Джонсон предлагает направить $61 млрд на помощь Украине и предоставить ей ATACMS

17 апреля 2024, 21:41

Джонсон предлагает направить $61 млрд на помощь Украине и предоставить ей ATACMS

Законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который подготовил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, предусматривает выделение почти 28 миллиардов долларов на все операции, связанные с военной помощью США Украине, а также быстро передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Из них почти 13,8 миллиарда долларов до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, по которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Еще чуть более 13,4 миллиарда долларов могут направляться на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

Дополнительно по программе Foreign Military Financing, которая предусматривает выделение грантов на покупку оружия у производителей, проект Джонсона закладывает 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, В документе предлагается возложить на президента Байдена обязательство передать Украине ATACMS большой дальности, «как только это будет возможно».

Но, как уточняется в законопроекте, если глава государства решит, что передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки.

В таком случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

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