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США и Британия ввели санкции против производителей «Шахедов»

18 апреля 2024, 18:10

США и Британия ввели санкции против производителей «Шахедов»

Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня, 18 апреля, решили ввести новые санкции против Ирана. Это стало ответом на недавнюю атаку Тегерана на Израиль. Об этом сообщает Минфин США и правительство Британии.

Отмечается, что США ввели санкции против 16 человек и двух организаций, которые позволяют Ирану производить дроны и двигатели для «Шахедов».

Также США внесли в санкционный список пять компаний в нескольких юрисдикциях, которые поставляют комплектующие материалы для производства стали иранской компании Khuzestan Steel Company.

«Металлургический сектор Ирана ежегодно генерирует доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов, большая часть которого приходится на экспорт стали», — пояснили в Минфине.

Напомним, более 200 ракет и беспилотников выпустил Иран по Израилю в ночь на 14 апреля. 99% ракет были сбиты. Израилю помогли ряд стран, среди которых США, Иордания, Великобритания, Франция.

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