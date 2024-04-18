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США та Британія запровадили санкції проти виробників «Шахедів»

18 квітня 2024, 18:10

США та Британія запровадили санкції проти виробників «Шахедів»

Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні, 18 квітня, вирішили запровадити нові санкції проти Ірану. Це стало відповіддю на нещодавню атаку Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє Мінфін США та уряд Британії.

Зазначається, що США запровадили санкції проти 16 осіб та двох організацій, які дозволяють Тегерану виробляти дрони та двигуни для «шахедів».

Також США внесли до списку санкцій п'ять компаній у кількох юрисдикціях, які постачають комплектувальні матеріали для виробництва сталі іранської компанії Khuzestan Steel Company.

«Металургійний сектор Ірану щороку генерує дохід, еквівалентний кільком мільярдам доларів, більша частина якого припадає на експорт сталі», – пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, понад 200 ракет і безпілотників випустив Іран по Ізраїлю у ніч проти 14 квітня. 99% ракет було збито. Ізраїлю допомогла низка країн, зокрема США, Йорданія, Велика Британія, Франція.

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