Оккупанты обстреляли Херсон: трое мирных жителей получили ранения

Обстрел Херсона: трое ранены. Фото: кадр из видео

Этой ночью армия России с временно оккупированного левого берега обстреляла жилые кварталы Херсона, ранив мирных граждан. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.







«Люди рассказали, что били чем-то тяжелым. В результате вражеских атак трое мирных жителей – две женщины 1982 и 1975 г.р. и 65-летний мужчина получили ранения», — уточнил Мрочко.

Обстрел Херсона: трое ранены. Фото: кадр из видео

Обстрел Херсона: трое ранены. Фото: кадр из видео

Напомним, в Херсоне, 20 марта, после 18:00 российские оккупационные войска атаковали ракетой детский сад.