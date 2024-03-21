Российская ракета разрушила детский сад в пригороде Херсона

Разрушенный детсад в пригороде Херсона. Фото: кадр из видео

В Херсоне, вчера 20 марта, после 18:00 российские оккупационные войска атаковали ракетой детский сад. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.







«Остались одни стены. Никакого намека даже на временное пребывание в этом здании дошкольного образования украинских военных», — резюмировали работники детского сада.



Во время этой ракетной атаки были также повреждены около десятка частных домов.

Обломки ракеты РФ. Фото: кадр из видео

«Остались одни стены». Фото: кадр из видео

Сорванная крыша детсада. Фото: кадр из видео

Обломки ракеты РФ. Фото: кадр из видео

Утром, 14 марта 2024 года, около 10.00 россияне с временно оккупированного левого берега ударили по женскому салону красоты в Херсоне.



Ранее в Киевской городской военной администрации показали последствия ракетной атаки российских оккупантов на столицу Украины.



Напомним, во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были сбиты около 30 российских ракет, в том числе и баллистические.