Смотрите в этом выпуске «За гранью»:
- С начала полномасштабного вторжения армия РФ разрушила больше ста церквей и других религиозных сооружений в Донецкой области
- Группировка «ДНР» заявляет: планы по ремонтам Ясиноватой и Авдеевки расписаны до 2028 года
- Американского добровольца, который воевал за группировку «ДНР» с 2014 года, похитили российские военные
- В Луганской области бушуют лесные пожары
- Жители захваченного Бердянска уже три месяца живут без лифтов
- В сети показали пляжи Геническа. Зрелище печальное.