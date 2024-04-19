Дивіться у цьому випуску «За гранню»:
- З початку повномасштабного вторгнення армія РФ зруйнувала понад сто церков та інших релігійних споруд у Донецькій області
- Угруповання «ДНР» заявляє: плани ремонтів Ясинуватої та Авдіївки розписані до 2028 року
- Американського добровольця, який воював за угрупування «ДНР» із 2014 року, викрали російські військові
- У Луганській області вирують лісові пожежі
- Жителі захопленого Бердянська вже три місяці живуть без ліфтів
- У мережі показали пляжі Генічеська. Видовище сумне.