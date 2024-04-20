Палата представителей США поддержала выделение военной помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за помощь Украине. Фото: house.gov

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении военной помощи Украине.



Документ поддержал 311 голосов «За».



Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти 61 миллиардов долларов на цели, связанные с поддержкой Украины. Из них 23,2 млрд долларов фактически останутся в США, так как предназначаются на восполнение американских оружейных запасов, которые были переданы Украине.



Остальные предусмотренные законопроектом средства распределят так: 13,8 млрд пойдет на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины; 11,3 млрд потратят на текущие военные операции США в Европе; 26 млн пойдет на продолжение подотчетности и надзора за помощью, предоставляемой Украине.



Законопроектом также предусмотрена прямая финансовая помощь бюджету Украины на 7,85 млрд долларов. Эти средства будут переданы в кредит, но у президента США будет право списать половину долга.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за поддержку выделения помощи Украине. По его словам, это решение, «сохраняющее правильный ход истории».



«Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее», — подчеркнул Зеленский.



Теперь законопроект передадут в Сенат, который, как ожидается, его тоже поддержит.