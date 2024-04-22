Украину ждет сложная ситуация с середины мая, но армагеддон не состоится — Буданов

С середины мая в Украине будет достаточно сложна ситуация, однако она не будет катастрофической. Об этом в интервью ВВС сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.



«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут», — отметил он.



По словам Буданова, речь идет также и о фронте. Россияне на передовой будут использовать комплексный подход.



«Они производят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Среда мая, начало июня», — заявил генерал.



Ранее мы писали, что в России сообщили, что создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак дронов.