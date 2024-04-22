Україну очікує складна ситуація з середини травня, але армагеддон не відбудеться — Буданов

З середини травня в Україні буде доволі складна ситуація, проте не катастрофічна. Про це в інтерв'ю ВВС повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.



«На нас чекає доволі складна, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це також треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає говорити. Але проблеми з середини травня будуть», — зазначив він.



За словами Буданова, йдеться також і про фронт. Росіяни на передовій будуть застосувати комплексний підхід.



«Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго говорити, але це буде важкий період. Середа травня, початок червня», — заявив генерал.

Раніше ми писали, що в Росії повідомили про створення системи безпеки «П'ятниця», яка призначена для захисту важливих масштабних об'єктів від атак дронів.