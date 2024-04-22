США уверяют, что новая помощь Украине будет «очень скоро»

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит «очень скоро» после завершения его одобрения в Конгрессе. Об этом сообщил О’Брайен на встрече с украинскими журналистами в понедельник в Киеве.

По словам помощника Блинкена, новая военная помощь от США будет в Украине «очень скоро, как только Сенат закончит свою работу» и президент Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Чиновник Госдепа отказался уточнять, что именно может быть в этом пакете, но отметил, что речь идет о «существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха».

«В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь идет также о системах, которые поражают беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Итак, будут средства, которые помогут в этом», — сказал чиновник.

Раннее американский Институт изучения войны делал заявление, что если помощь со стороны Соединенных Штатов Америки прибудет достаточно быстро, тогда украинские защитники смогут приостановить наступление российских оккупантов.