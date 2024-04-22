США запевняють, що нова допомога Україні буде «дуже скоро»

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає дуже скоро після завершення його схвалення в Конгресі. Про це повідомив О'Браєн на зустрічі з українськими журналістами у Києві.

За словами помічника Блінкена, нова військова допомога від США буде в Україні «дуже скоро, коли Сенат закінчить свою роботу» і президент Джо Байден підпише відповідний закон.

Чиновник Держдепу відмовився уточнювати, що саме може бути в цьому пакеті, але зазначив, що йдеться про «істотну допомогу, яка потрібна Україні на полі бою для досягнення успіху».

«У законопроекті є пункти щодо посилення протиповітряної оборони. Йдеться не лише про Patriot. Йдеться також про системи, які вражають безпілотники, повільні ракети та інші засоби, якими Росія намагається атакувати. Тож будуть кошти, які допоможуть у цьому», — сказав чиновник.

Раніше американський Інститут вивчення війни робив заяву, що якщо допомога зі Сполучених Штатів Америки прибуде досить швидко, тоді українські захисники зможуть призупинити наступ російських окупантів.