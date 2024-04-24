В оккупированном Донецке произошел скандал в поликлинике. Участника проверит «МВД ДНР»

Во временно оккупированном Донецке в местной поликлинике мужчина, используя ненормативную лексику, кричал на женщину. «МВД ДНР» проведет проверку. Об этом сообщили в соцсетях.



Неизвестно, что стало причиной конфликта между мужчиной и женщиной. На кадрах видно, что в медицинском учреждении была очередь, среди людей также можна было увидеть российских военных.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал инцидент. По его словам, мужчина оскорбил не только женщину, но и ветерана. В связи с этим он попросил «МВД ДНР» «незамедлительно провести проверку и дать правовую оценку поведению этого гражданина».



«Недопустимо оскорблять ветеранов, недопустимо оскорблять женщин. Мириться с таким поведением нельзя», — заявил Пушилин.

В окупрваному Донецьку стався скандал у поліклініці. Тепер учасника перевірить «МВС ДНР»https://t.co/5natemXb4f pic.twitter.com/lf2eeHUx62 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 24, 2024

Ранее мы писали, что так называемая «администрация главы ДНР» должна быть упразднена до 1 сентября 2024 года. Соответствующий «указ» подписал Денис Пушилин.