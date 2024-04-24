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В новом пакете военной помощи от США будут ракеты ATACMS — Зеленский

24 апреля 2024, 19:54

В новом пакете военной помощи от США будут ракеты ATACMS — Зеленский

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращение.

«На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями — на всех уровнях, — чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимого ПВО и техники», — рассказал президент.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также других американцев за поддержку Украины.

«Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах полгода в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него», — сказал он.

Отметим, сегодня, 24 апреля, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

В пакет вошли RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и разные снаряды.

 

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