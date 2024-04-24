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У новому пакеті військової допомоги від США будуть ракети ATACMS – Зеленський

24 квітня 2024, 19:54

У новому пакеті військової допомоги від США будуть ракети ATACMS – Зеленський

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів міститиме ракети ATACMS та необхідні системи ППО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями — на всіх рівнях, — щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS та артилерії, від протитанкової зброї та ракет для HIMARS до необхідного ППО та техніки», - розповів глава держави.

Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену, а також іншим американцям за підтримку України.

«Зараз робитимемо все, щоб компенсувати півроку, що минув у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розгорнути проти нього», - сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, сьогодні, 24 квітня, Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.

До пакета увійшли RIM-7 та AIM-9M для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та різні снаряди.

 

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