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Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей — Кабмин

24 апреля 2024, 21:16

Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей — Кабмин

Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей. Такое постановление принял Кабинет министров Украины.

Согласно постановлению, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.

«Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется», — говорится в тексте постановления.

В то же время данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

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