Українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном

Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Таку ухвалу прийняв Кабінет міністрів України.

Відповідно до постанови, отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься у територіальному підрозділі ДМС.

«Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», — йдеться у тексті постанови.

Водночас, ці вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час військового стану.