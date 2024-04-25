В РФ заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке

Завод в Красногоровке. Кадр из видео

Войска России заняли огнеупорный завод в Красногоровке Донецкой области, заявил российский «военкор» Александр Сладков.



В подтверждение своих слов пропагандист опубликовал видео, снятое с дрона. В ролике один из российских военных размахивает флагом РФ из окна промышленного здания.



«Новости Донбасса» геолоцировали ролик — он действительно снят на «Красногоровском огнеупорном заводе».

У РФ заявили про захоплення вогнетривкого заводу в Красногорівці на Донеччині https://t.co/EmrfgZPaAi pic.twitter.com/R5isfr3Nsj — Новини Донбасу (@novostidnua) April 25, 2024

По словам Сладкова, завод захватила 5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии Южного военногоокруга. Он утверждает, что под контролем российских военных находится девять больших зданий.



Если украинским силам не удастся оттеснить противника с территории предприятия, то это будет означать, что войскам РФ удалось значительно продвинуться в Красногоровке.

Красногоровский огнеупорный завод на карте DeepState