Украинские военные показали, что происходит на «захваченном» заводе в Красногоровке — оккупантов выбили

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСВГ) «Хортица» заявляет, что войскам России не удалось удержаться на огнеупорном заводе в Красногоровке Донецкой области. Ранее российский «военкор» Александр Сладков опубликовал видео, снятое с дрона. В ролике один из российских военных размахивает флагом РФ из окна промышленного здания.



В «Хортице» сообщили, что группа российских военных была уничтожена «вместе с другими бродягами, которые пыталась спрятаться в здании этого огнеупорного завода».



Украинские военные около 16 часов 25 апреля с помощью украинского дрона сняли видео, опровергающие российскую пропаганду.