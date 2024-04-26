Силы ПВО сбили БПЛА в Одесской и Херсонской областях — Воздушные силы

Сегодня, 26 апреля, подразделения противовоздушной обороны уничтожили дроны в Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 26 апреля 2024 года на Херсонщине противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БПЛА «Орлан-10», а за прошедшие сутки в Одесской области - БПЛА «ZALA», — говорится в сообщении.





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