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Силы ПВО сбили БПЛА в Одесской и Херсонской областях — Воздушные силы

26 апреля 2024, 10:59

Силы ПВО сбили БПЛА в Одесской и Херсонской областях — Воздушные силы

Сегодня, 26 апреля, подразделения противовоздушной обороны уничтожили дроны в Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 26 апреля 2024 года на Херсонщине противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БПЛА «Орлан-10», а за прошедшие сутки в Одесской области - БПЛА «ZALA», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили «Бук-М1» российских оккупантов. Зенитный ракетный комплекс готовили к пуску ракет. 

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