Операторы ССО ликвидировали российский «Бук-М1», который готовился к пуску ракет

Украинские военнослужащие уничтожили «Бук-М1» российских оккупантов. Зенитный ракетный комплекс готовили к пуску ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



«Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили готовящийся к пуску ракет зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» противника», — говорится в сообщении.



Военнослужащие передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. В результате этого «Бук-М1» не успел выпустить ни одной ракеты — он был оперативно уничтожен.



Ранее мы писали, что в Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили тяжелую технику, а также 11 российских оккупантов.