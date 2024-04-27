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Основная мишень российского ракетного обстрела — энергетика, сообщил Зеленский

27 апреля 2024, 21:12

Основная мишень российского ракетного обстрела — энергетика, сообщил Зеленский

Основными мишенями сегодняшнего ночного российского ракетного удара по Украине стала энергетика, в том числе объекты для транзита газа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Прошли сегодня еще один массированный ракетный удар: 34 российских ракеты разных типов. Основная мишень — энергетика, разные объекты, отрасли — и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в том числе, безопасность поставок в Евросоюз», — заявил Зеленский.

По словам президента, траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими войсками так, чтобы как можно больше усложнить работу украинской ПВО.

«Каждая сбитая сегодня ракета — это весомый результат», — подчеркнул Зеленский, поблагодарив военнослужащих.

Также он вновь обратился к иностранным партнерам с просьбой о предоставлении средств ПВО.

«Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета — это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Пэтриотов", — чтобы все это сработало как можно быстрее», — сказал он.

По словам Зеленского, Украине нужны минимум семь систем ПВО «Пэтриот», которые есть у партнеров.

«Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решимости в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время — надо дать необходимый сигнал решимости», — подчеркнул глава государства.

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