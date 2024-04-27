Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали

27 квітня 2024, 08:53

Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали

У ніч проти 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього на Україну росіяни спрямували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69
  • 2 зенітні керовані ракети С-300
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К»
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К
  • 8 крилатих ракет «Калібр»

До відбиття повітряного нападу РФ залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»
  • 6 крилатих ракет «Калібр»

Зазначається, що РФ вкотре цілила по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, атакувала об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

У Дніпропетровській області за добу внаслідок ракетних ударів та артобстрілів пошкоджені енергооб'єкти та понад 10 магазинів, поранені двоє жителів.

У ніч проти суботи обстріляно Вовчанськ Харківської області. Загинув 67-річний чоловік.

По Харкову також завдано удару. Ракети впали на території 3-ї психіатричної лікарні.

«Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблоку, корпус відділення №14, котельня. Травми зазнала 53-річна жінка. На момент "прильоту" у лікарні перебували 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів та близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

За його словами, обстріли РФ у Харківській області також зазнали:

  • Липці
  • Шестакове, де постраждав 42-річний чоловік
  • Сотницький Козачок, де поранено сім'ю з трьох осіб
  • Дергачі, де постраждала 52-річна жінка, 2 дівчинки 5-ти та 16-ти років, а також 4-річний хлопчик.

ТЕГИ

Місця
Харківська область
Інше
наслідки обстрілу ракетний удар

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
усі новини
10:31
Атака дронів по Краснодарському краю РФ: виникли пожежі на кількох об'єктах
09:54
Донецька область під вогнем РФ: до яких міст прилетіли снаряди окупантів
08:53
Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали
08:35
За добу російські окупанти поранили трьох жителів Донецької області
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
23:37
Росія атакує Україну ракетами, у тому числі «Кинджалами»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
21:30
Війська РФ захопили Соловйове та Семенівку на Донеччині — відео
21:00
Бойовики донецького підрозділу поскаржилися Путіну: низькі зарплати та немає пільг
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
17:55
Замість «обмежено придатний» будуть інші статуси — Міноборони України
17:30
З двох київських лікарень терміново евакуювали людей через можливий удар російських військ
17:00
Російські окупанти скинули дрон на автомобіль: постраждали волонтери, які привезли гумдопомогу
16:43
З Костянтинівки повідомляють про вибухи: ймовірно, росіяни вдарили КАБами
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
15:53
Після виходу з-під варти Сольський повернувся до роботи міністра
15:40
На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
15:33
ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві
усі новини
ВІДЕО
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ► Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
26 квітня, 22:53
Російські окупанти перекидають важку техніку у Криму. Фото: АТЕШ ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
26 квітня, 16:34
Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
26 квітня, 15:40
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
ДБР розшукало тих, хто допомагав підозрюваним у розстрілі поліцейських Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
26 квітня, 11:34
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір