Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали

У ніч проти 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Усього на Україну росіяни спрямували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
До відбиття повітряного нападу РФ залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
Зазначається, що РФ вкотре цілила по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, атакувала об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
У Дніпропетровській області за добу внаслідок ракетних ударів та артобстрілів пошкоджені енергооб'єкти та понад 10 магазинів, поранені двоє жителів.
У ніч проти суботи обстріляно Вовчанськ Харківської області. Загинув 67-річний чоловік.
По Харкову також завдано удару. Ракети впали на території 3-ї психіатричної лікарні.
«Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблоку, корпус відділення №14, котельня. Травми зазнала 53-річна жінка. На момент "прильоту" у лікарні перебували 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів та близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
За його словами, обстріли РФ у Харківській області також зазнали: