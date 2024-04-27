Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали

У ніч проти 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



Усього на Україну росіяни спрямували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69

2 зенітні керовані ракети С-300

2 крилаті ракети «Іскандер-К»

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К

8 крилатих ракет «Калібр»

До відбиття повітряного нападу РФ залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69

1 крилату ракету «Іскандер-К»

6 крилатих ракет «Калібр»

Зазначається, що РФ вкотре цілила по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, атакувала об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.



У Дніпропетровській області за добу внаслідок ракетних ударів та артобстрілів пошкоджені енергооб'єкти та понад 10 магазинів, поранені двоє жителів.



У ніч проти суботи обстріляно Вовчанськ Харківської області. Загинув 67-річний чоловік.



По Харкову також завдано удару. Ракети впали на території 3-ї психіатричної лікарні.

«Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблоку, корпус відділення №14, котельня. Травми зазнала 53-річна жінка. На момент "прильоту" у лікарні перебували 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів та близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

За його словами, обстріли РФ у Харківській області також зазнали: