Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►

Украина — это «исконно русские земли». Такое часто можно услышать от россиян и иностранцев, которые не разбираются в истории Украинского государства. Да что говорить — часто самим украинцам и украинкам не хватает знаний и сил, чтобы разобраться.



Вступая в спор с такими людьми, следует помнить, что Украина и Россия развивались при разных исторических условиях и в разные периоды.



В видео с сурдопереводом, которое подготовили редакции «Первого Криворожского» и «Новостей Донбасса», опровергаем устаревший российский фейк о «русских землях» на территории суверенного государства Украины.