Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►

Україна — це «споконвічно російські землі». Таке часто можна почути від росіян та іноземців, які не знають історії Української держави. Та що казати — часто самим українцям та українкам не вистачає знань та сил, аби розібратися.



Починаючи суперечку з такими людьми, слід пам'ятати, що Україна та Росія розвивалися за різних історичних умов та в різні періоди.



У відео із сурдоперекладом, яке підготували редакції «Першого Криворізького» та «Новин Донбасу», спростовуємо застарілий російський фейк про «російські землі» на території суверенної держави України.