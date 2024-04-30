В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена

Сегодня, 30 апреля, в подмосковном городе Раменское загорелось складское помещение с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.



«Происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы. Площадь пожара — 2 000 кв. метров», — сообщили в ведомстве.



В ведомстве уточнили, что из здания эвакуировались 30 человек. Дальнейшая информация уточняется.



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