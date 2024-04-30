Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена

30 апреля 2024, 11:56

В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена

Сегодня, 30 апреля, в подмосковном городе Раменское загорелось складское помещение с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы. Площадь пожара — 2 000 кв. метров», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что из здания эвакуировались 30 человек. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее мы писали, что 22 апреля сильный пожар в Воронеже. Горит машиностроительный завод «ЭНИКмаш-В». Машины в районе предприятия передвигаются с минимальной видимостью. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Пожар
Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
17:44
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
13:58
98-летняя женщина пешком вышла с оккупированной части Очеретино
11:22
Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
все новости
12:36
В Киеве начали демонтаж скульптур под «Аркой дружбы народов»
12:12
По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
11:56
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
11:55
В Славянске Донецкой области задержали российскую шпионку
11:38
В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
10:58
Дружковка заплатит почти 25 млн гривен за 40 мобильных укрытий
10:55
98-летней бабушке, которая пешком вышла из Очеретиного, украинский банк пообещал купить дом
10:30
Россия ударила по Харькову КАБами: известно о погибших и раненых
10:19
На Донетчине из-за обстрела обесточивались две шахты: 35 работников были под землей
09:59
Оккупанты атаковали Донетчину с помощью артиллерии и авиабомбы: последствия обстрелов за сутки
09:57
Правила пребывания украинцев в Польше хотят изменить
09:46
ССО приземлили в Черниговской области российский беспилотник «Тахион»
09:00
Оккупанты на Донетчине продвинулись западнее Очеретино и в соседнем поселке Керамик — DeepState
08:50
Россияне за сутки потеряли более 1200 военных и 22 танка
08:40
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атак РФ за сутки в Донецкой области
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
08:01
Вооружение из нового пакета помощи США уже доставляется в Украину
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
22:38
Россияне ударили по Одессе ракетой со шрапнелью: ее используют для уничтожения живой силы
все новости
ВИДЕО
Удар по «Васильку»: дрон и 155 мм снаряд. Фото: кадр из видео По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
30 апреля, 12:12
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
30 апреля, 11:56
Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
30 апреля, 11:38
98-летней бабушке, которая пешком вышла из Очеретиного, украинский банк пообещал купить дом 98-летней бабушке, которая пешком вышла из Очеретиного, украинский банк пообещал купить дом
30 апреля, 10:55
Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: Силы обороны Юга Россия атаковала Одессу: 4 погибших и более 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»
29 апреля, 19:18
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ► «Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
29 апреля, 17:44

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор