У Московській області сталася велика пожежа на складі поліетилену

Сьогодні, 30 квітня, у підмосковному місті Раменське спалахнуло складське приміщення з поліетиленом. Про це повідомили у пресслужбі МНС РФ.



«Відбувається горіння складського приміщення. Усередині складу знаходяться пластикові труби. Площа пожежі – 2 000 кв. метрів», — повідомили у відомстві.



У відомстві уточнили, що з будівлі евакуювали 30 людей. Подальша інформація уточнюється.



Раніше ми писали, що 22 квітня сильна пожежа у Воронежі. Палає машинобудівний завод «ЕНІКмаш-В». Машини у районі підприємства пересуваються за мінімальної видимості.