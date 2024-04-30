Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ

30 апреля 2024, 14:47

Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ

Германия не поддерживает изъятие замороженных российских активов из-за возможных исков Германия не поддерживает изъятие замороженных российских активов из-за возможных исков

Если западные страны конфискуют замороженные активы РФ из-за войны в Украине, то Варшава может потребовать от Берлина более триллиона долларов. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что Берлин стал одним из самых яростных противников стремления возглавляемой США инициативы завладеть российскими активами Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в начале российско-украинской войны. Германия опасается, что конфискация замороженных средств может создать прецедент и послужить основанием для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны.

И эти опасения ставят под угрозу судьбу указанной инициативы. Соединенные Штаты и Великобритании говорят, что успех этого шага имеет решающее значение для победы Украины, но без широкой европейской поддержки шансы на его реализацию невелики. Эти средства, в несколько раз превышающие недавно одобренную сумму в 61 миллиард долларов американской помощи Украине, призваны укрепить ослабленные вооруженные силы Украины и помочь в восстановлении страны.

Две трети российских денег находятся в клиринговых центрах Европы, и за два года конфликта Германия недавно поддержала лишь использование доходов от этой суммы на финансирование украинского оружия. Париж, Рим и Европейский центральный банк также колеблются, опасаясь, что конфискация резервов подорвет международное доверие к евро и активам в единой валюте.

В «Большой семерке» (G7) мнения о том, следует ли конфисковать активы России, разделились, причем Япония, которой предъявляют репарационные претензии Южная Корея и другие соседи, выступает против этого шага. Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит обсуждать этот вопрос со своими партнерами по G7.

Требования о выплате репараций за Вторую мировую войну преследуют Германию на протяжении десятилетий, временами ухудшая отношения с соседями. После Второй мировой войны Берлин выплатил союзникам по антигитлеровской коалиции и тогдашнему Советскому Союзу компенсацию за агрессивную войну Германии. По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 миллиардов долларов выжившим жертвам Холокоста и их семьям.

В последнее время вновь раздаются призывы к дальнейшему возмещению ущерба. Польша, которую нацистская Германия захватила и оккупировала во время войны, с 2022 года требует от Берлина компенсации в размере 1,3 триллиона долларов, а Греция с 2019 года — более 300 миллиардов долларов.

Германия утверждает, что ее первоначальные послевоенные выплаты и договор 1990 года, закрепивший границы страны после воссоединения, урегулировали этот вопрос. Тот договор подписал Советский Союз и Соединенные Штаты; Польша, Греция и Италия не участвовали.

В 2004 году, когда Польша вступила в Евросоюз, Берлин обязался не поддерживать иски против Варшавы со стороны миллионов изгнанных и экспроприированных немцев. Польша, в свою очередь, отказалась от своих требований компенсации. Но этот вопрос по-прежнему вызывает раздражение.

«Когда мы говорим о палачах, жертвах, наказаниях, страданиях... мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем компенсации», — заявил тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в сентябре, в 84-ю годовщину вторжения Германии.

Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам подавать иски против государств в иностранные суды и что государственные активы защищены от ареста. Нарушение этого принципа в случае с Россией подорвало бы давнюю правовую позицию Германии, заявили представители Берлина.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что конфискация российских активов — это «пиратство XXI века». Российские официальные лица предупредили, что примут ответные меры.

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению войны и побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории.

Славомир Дебски, глава польского аналитического центра PISM, считает, что еще одним мотивом отказа Берлина от конфискации российских активов может быть защита немецких компаний, которые все еще работают в России, от ответных мер. Группа Leave Russia, выступающая за уход западных компаний с российского рынка, утверждает, что в России по-прежнему функционируют 272 немецкие компании.

В рамках «Большой семерки», возможно, начинает вырисовываться сложный компромисс. Соединенные Штаты предложили группе изъять из замороженных средств прибыль за 10 лет (по сути, это процентные выплаты по активам с истекшим сроком погашения). Эти деньги послужат обеспечением для облигаций, выпущенных специальной компанией, созданной «Большой семеркой» для сбора средств в пользу Украины. Страны «Большой семерки» гарантируют выплату долга.

У европейцев есть свой план использования процентов от замороженных российских активов для оплаты оружия и восстановления Украины. Скорее всего, это произойдет в ближайшее время, хотя чиновники ЕС говорят, что Европа может присоединиться к плану Соединенных Штатов в 2025 году. Обсуждение пока находится на ранней стадии, заключает The Wall Street Journal.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» на встрече в Вашингтоне не смогли прийти к согласию относительно путей использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Они продолжат работу над возможными вариантами, которые представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Германия Активы Иски

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
17:44
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
13:58
98-летняя женщина пешком вышла с оккупированной части Очеретино
11:22
Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
все новости
17:45
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
17:22
Россияне атаковали Харьков: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
17:09
Пасха в условиях войны: стало известно, какие ограничения будут в Покровской громаде
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
16:32
На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ
16:06
В Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов»
15:58
Мужчин призывного возраста из-за границы принудительно возвращать не будут — Стефанишина
15:33
В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
14:47
Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ
14:25
«Белые ангелы» вывезли из Красногоровки шестеро людей и животных
13:55
В Украине станут привлекать больше женщин к разминированию территорий
13:46
В Минобороны РФ заявили об атака БПЛА в Белгородской области
13:35
В Холодногорском районе Харькова авиабомба РФ разрушила два здания
13:24
В Украине анонсировали о создании третьей боевой бригады ГПСУ «Гарт»
12:55
В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
12:36
В Киеве начали демонтаж скульптур под «Аркой дружбы народов»
12:12
По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
11:56
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
11:55
В Славянске Донецкой области задержали российскую шпионку
все новости
ВИДЕО
Атака РФ по Одессе: момент удара баллистической ракеты. Фото: кадр из видео В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
30 апреля, 12:55
Удар по «Васильку»: дрон и 155 мм снаряд. Фото: кадр из видео По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
30 апреля, 12:12
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
30 апреля, 11:56
Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
30 апреля, 11:38
Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: Силы обороны Юга Россия атаковала Одессу: 4 погибших и более 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»
29 апреля, 19:18
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ► «Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
29 апреля, 17:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор