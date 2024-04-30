Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ

Германия не поддерживает изъятие замороженных российских активов из-за возможных исков

Если западные страны конфискуют замороженные активы РФ из-за войны в Украине, то Варшава может потребовать от Берлина более триллиона долларов. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что Берлин стал одним из самых яростных противников стремления возглавляемой США инициативы завладеть российскими активами Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в начале российско-украинской войны. Германия опасается, что конфискация замороженных средств может создать прецедент и послужить основанием для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны.

И эти опасения ставят под угрозу судьбу указанной инициативы. Соединенные Штаты и Великобритании говорят, что успех этого шага имеет решающее значение для победы Украины, но без широкой европейской поддержки шансы на его реализацию невелики. Эти средства, в несколько раз превышающие недавно одобренную сумму в 61 миллиард долларов американской помощи Украине, призваны укрепить ослабленные вооруженные силы Украины и помочь в восстановлении страны.

Две трети российских денег находятся в клиринговых центрах Европы, и за два года конфликта Германия недавно поддержала лишь использование доходов от этой суммы на финансирование украинского оружия. Париж, Рим и Европейский центральный банк также колеблются, опасаясь, что конфискация резервов подорвет международное доверие к евро и активам в единой валюте.

В «Большой семерке» (G7) мнения о том, следует ли конфисковать активы России, разделились, причем Япония, которой предъявляют репарационные претензии Южная Корея и другие соседи, выступает против этого шага. Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит обсуждать этот вопрос со своими партнерами по G7.

Требования о выплате репараций за Вторую мировую войну преследуют Германию на протяжении десятилетий, временами ухудшая отношения с соседями. После Второй мировой войны Берлин выплатил союзникам по антигитлеровской коалиции и тогдашнему Советскому Союзу компенсацию за агрессивную войну Германии. По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 миллиардов долларов выжившим жертвам Холокоста и их семьям.

В последнее время вновь раздаются призывы к дальнейшему возмещению ущерба. Польша, которую нацистская Германия захватила и оккупировала во время войны, с 2022 года требует от Берлина компенсации в размере 1,3 триллиона долларов, а Греция с 2019 года — более 300 миллиардов долларов.

Германия утверждает, что ее первоначальные послевоенные выплаты и договор 1990 года, закрепивший границы страны после воссоединения, урегулировали этот вопрос. Тот договор подписал Советский Союз и Соединенные Штаты; Польша, Греция и Италия не участвовали.

В 2004 году, когда Польша вступила в Евросоюз, Берлин обязался не поддерживать иски против Варшавы со стороны миллионов изгнанных и экспроприированных немцев. Польша, в свою очередь, отказалась от своих требований компенсации. Но этот вопрос по-прежнему вызывает раздражение.

«Когда мы говорим о палачах, жертвах, наказаниях, страданиях... мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем компенсации», — заявил тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в сентябре, в 84-ю годовщину вторжения Германии.

Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам подавать иски против государств в иностранные суды и что государственные активы защищены от ареста. Нарушение этого принципа в случае с Россией подорвало бы давнюю правовую позицию Германии, заявили представители Берлина.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что конфискация российских активов — это «пиратство XXI века». Российские официальные лица предупредили, что примут ответные меры.

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению войны и побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории.

Славомир Дебски, глава польского аналитического центра PISM, считает, что еще одним мотивом отказа Берлина от конфискации российских активов может быть защита немецких компаний, которые все еще работают в России, от ответных мер. Группа Leave Russia, выступающая за уход западных компаний с российского рынка, утверждает, что в России по-прежнему функционируют 272 немецкие компании.

В рамках «Большой семерки», возможно, начинает вырисовываться сложный компромисс. Соединенные Штаты предложили группе изъять из замороженных средств прибыль за 10 лет (по сути, это процентные выплаты по активам с истекшим сроком погашения). Эти деньги послужат обеспечением для облигаций, выпущенных специальной компанией, созданной «Большой семеркой» для сбора средств в пользу Украины. Страны «Большой семерки» гарантируют выплату долга.

У европейцев есть свой план использования процентов от замороженных российских активов для оплаты оружия и восстановления Украины. Скорее всего, это произойдет в ближайшее время, хотя чиновники ЕС говорят, что Европа может присоединиться к плану Соединенных Штатов в 2025 году. Обсуждение пока находится на ранней стадии, заключает The Wall Street Journal.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» на встрече в Вашингтоне не смогли прийти к согласию относительно путей использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Они продолжат работу над возможными вариантами, которые представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне.