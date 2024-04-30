Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов

Кабинет министров на заседании во вторник, 30 апреля, принял решение о выделении дополнительных 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины.

«Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд гривен для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, выделенные средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тысяч беспилотников.