Уряд України виділив понад 15 млрд гривень на закупівлю дронів

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 30 квітня, ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд гривень для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, що займається відповідними закупівлями», - повідомив Шмигаль.

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.