В Донецкой области осталось 5 городов для компактного проживания переселенцев

В Донецкой области остаются пять городов для компактного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Лариса Гусева.

«У нас на сегодняшний день осталось пять мест компактного проживания людей в городах Белицкое, Константиновка, Новогродовка, Мирноград и Дружковка», — сказала Гусева.

По ее словам, раньше в регионе было таких населенных пунктов больше, где компактно проживали переселенцы — это в двух местах в Доброполье, а также в Покровске, то есть было восемь мест. Но из-за вражеских обстрелов и «прилетов» людей оттуда переселили.

В области в пяти местах компактного проживания проживает до 200 семей ВПЛ, констатировала Гусева.

«Переселенцам там гуманитарные организации помогают. Это такие общежития, где подготовлены комнаты для людей, нуждающихся в этом. Переселенцы могут находиться там на время, могут постоянно. Туда благотворители часто приезжают, помогают и продуктами, и билетами, и постельным бельем. Есть места, и люди могут оставаться сколь угодно долго, очереди получить там жилье нет точно», — пояснила чиновница.

Люди регистрируются там как ВПЛ, чаще всего снимают жилье, оформляют госпомощь на восстановление своего пострадавшего дома, а затем, получив деньги, возвращаются домой и ремонтируют свое жилье.

«Поэтому говорить о точном количестве внутренне перемещенных лиц в области сегодня нельзя, люди постоянно мигрируют. Некоторые из них также уезжают затем дальше — в западные области страны или за границу. Но многие все же остаются в регионе», — сообщила Гусева.