На Донеччині залишилося 5 міст для компактного проживання переселенців

На Донеччині залишаються п'ять міст для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це пише Укрінформ із посиланням на заступниця директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусєва.

«У нас на сьогоднішній день залишилося п’ять місць компактного проживання людей у містах Білицьке, Костянтинівка, Новогродівка, Мирноград та Дружківка», –сказала Гусєва.

За її словами, раніше в регіоні було таких населених пунктів більше, де компактно проживали переселенці — це у двох місцях у Добропіллі, а також у Покровську, тобто вісім місць. Але через ворожі обстріли та «прильоти» людей звідти переселили.

В області у п'яти місцях компактного проживання облаштувалося до 200 сімей ВПО, – констатувала Гусєва.

«Переселенцям там гуманітарні організації допомагають. Це такі гуртожитки, де підготовлені кімнати для людей, які цього потребують. Переселенці можуть перебувати там певний час, можуть постійно. Туди благодійники часто приїжджають, допомагають і продуктами, і квитками, та постільною білизною. Є місця, і люди можуть залишатися скільки завгодно довго, черги отримати там житло немає точно», - пояснила чиновниця.

Люди реєструються там як ВПО, найчастіше винаймають житло, оформлюють держдопомогу на відновлення свого зруйнованого будинку, а потім, отримавши гроші, повертаються додому та ремонтують своє житло.

«Тому говорити про точну кількість внутрішньо переміщених осіб в області сьогодні не можна, люди постійно мігрують. Деякі з них також їдуть далі — в західні області країни або за кордон. Але багато хто все таки залишається в регіоні», — повідомила Гусєва.