США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

Министерство финансов США 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений. Об этом говорится на сайте ведомства.

Последний пакет санкций США направлен на российскую военно-промышленную базу и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Москве покупать компроненты для производства оружия или оборонной продукции.

Среди прочего, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Более 100 организаций в обновленном санкционном списке работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Другой блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.

Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России — «Нефтегазстрой» и «ВНИПИгаздобыча».

В конце концов, в координации с американским Министерством финансов Государственный департамент наложил санкции на более 80 юридических и физических лиц, которые занимаются уклонением от санкций против России или связаны с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой РФ.